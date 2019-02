Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Rondje Groningen: lekker een eierbal of toch niet? (Foto: Miss. Misery/Instagram)

Doan is weer terug in Groningen, een eierbal gaat er altijd in en waarom zou je naakt op de fiets stappen? Dat en meer in deze editie van Rondje Groningen.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken. 1) First training Nu de Asia Cup is afgelopen is het dan eindelijk zover: Ko Itakura en Ritsu Doan trainen voor het eerst samen bij de FC. 2) Bye bye De nieuwe directeur van FC Groningen gaat natuurlijk ook ergens weg. Excelsior gaat hem missen. 3) Te zwaar Aan het begin van het jaar letten sommige mensen wat meer op de kilo's en anderen juist weer niet. 4) Mooi geel En die kleur zit niet in de vlag, maar wel in het wapen natuurlijk. 5) Naakt op de fiets? Nieuwslezer Niiwino Geertsema heeft wel een oplossing voor een nat pak op de fiets. Gewoon geen pak aandoen. Simpel toch? 6) Een eierbal gaat er wel in Zo doe je dat Henk, prima tijdsbesteding! 7) Of toch liever niet? Wouter Gudde, de nieuwe directeur van FC Groningen maakt gelijk kennis met de eierbal. Lust hij hem of laat hij hem staan? [Tweet:https://twitter.com/Niiwino/status/1093524936306688000/video/1] Rondje Groningen is er elke werkdag. Check ook ons archief!