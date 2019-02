Martin Drent: 'Gudde verdient een kans, maar krijg kriebels van de procedure'

'Hij is een jonge vent en zal vast en zeker talentvol zijn, anders trek je hem niet aan. Maar als je kijkt hoe alles is gegaan, daar krijg je toch wat kriebels van.'

RTV Noord-analist Martin Drent reageert met deze woorden op de aanstelling van Wouter Gudde als nieuwe algemeen directeur bij FC Groningen.

Afwachten

'Het is altijd afwachten, je weet nooit wat je krijgt', zegt Drent in een eerste reactie op het nieuws. 'Ik vind het wel spannend. We wisten met Hans wat we hadden.'

'Het is een moeilijke baan, maar hij verdient natuurlijk wel een kans', gaat hij verder. 'Aan de andere kant: laat het maar zien. Hij liever dan ik.'

Procedure

Drent heeft wel wat bedenkingen bij de werkwijze van de ingestelde selectiecommissie.

'Waar ik me zorgen om maak is hoe die procedure is gegaan', legt de analist uit. 'Als ik het zo via de media begrijp, hebben ze alleen met Gudde gesproken. Ik hoop het niet hoor, maar als dat zo is, dan is dat een slechte zaak.'

Einde van een tijdperk

Nu Gudde het stokje van Hans Nijland over gaat nemen, is dat ook het einde van een tijdperk. Drent hoopt dat Gudde het 'trotse gevoel over FC Groningen' van Nijland over zal nemen.

'Als iemand een groenwit hart heeft, dan is het Hans wel', zegt Drent. 'Hij heeft alles voor de club gedaan. Na zijn aanstelling zijn er zo veel stappen gezet. Het is een mooie club geworden, al zat er de laatste jaren wel een dalende lijn in.'

Het gaat om de kwaliteit die hij heeft als directeur Martin Drent - analist

Kwaliteiten

Dat Wouter Gudde geen Groninger is, maakt de analist uiteindelijk minder uit. 'Het gaat om de kwaliteit die hij heeft als directeur. Je moet aansturen en als het goed is, gaat hij ook wat doen in de organisatie.'

Want Drent verwacht dat de interne structuur bij de FC wel eens op schop kan gaan: 'Er stappen nu zo veel mensen op. Naast Nijland gaat ook Jans weg. Misschien moet iedereen nu maar opstappen en dan helemaal opnieuw beginnen.'

