Rechtszaak over gebruik van haan bij Kallemooifeest

De bestuursrechter in Groningen buigt zich komende dinsdag over het Kallemooifeest op Schiermonnikoog.

De zaak is aangespannen door Stichting Comité Dierennoodhulp. De dierenbeschermingsorganisatie maakt bezwaar tegen de vergunning die burgemeester Ineke van Gent (GroenLinks) aan de Stichting Folkloristisch Pinksterfeest heeft gegeven.

Haan op hoogte

Op Schiermonnikoog wordt jaarlijks tijdens Pinksteren een haan opgesloten in een mand, die drie dagen lang op achttien meter hoogte in een mast wordt opgehangen.

Deze traditie is Dierennoodhulp een doorn in het oog: 'Het gebruik van dieren voor traditionele feesten en evenementen is echt niet meer van deze tijd. En dit evenement is ook nog eens in strijd met de wet', meent Sandra van der Werd van het Comité Dierennoodhulp.

Hoorzitting

In juli werd er op het gemeentehuis al een hoorzitting gehouden over het bezwaarschrift dat het Comité Dierennoodhulp en drie andere dierenbeschermingsorganisaties hadden ingediend tegen het gebruik van de haan bij het Kallemooifeest.

Ook diende Dierennoodhulp afgelopen jaar meerdere Wob-verzoeken in bij de gemeente Schiermonnikoog en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, om gemaakte filmbeelden van de haan en een rapportage van een dierenarts in handen te krijgen. Zowel de gemeente als de RVO gaf aan de beelden niet te bezitten.

Burgemeester Van Gent wil, zolang de zaak onder de rechter is, niet reageren.

