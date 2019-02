Deel dit artikel:













Scholieren Grote Markt op voor het klimaat: 'De regering doet alsof het niks voorstelt' Protesterende scholieren op de Grote Markt (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

'Ik was liever naar het Malieveld gegaan, maar dat mocht niet van mijn ouders.' Daarom loopt deze scholier donderdagmorgen mee met de stakingsmars door het centrum van Stad, om aandacht te vragen voor het klimaat. In Den Haag is een landelijke staking.

Idsert Oldenkamp, leerling uit klas 3 van het Willem Lodewijk Gymnasium, is een van de initiatiefnemers. 'Den Haag is ver weg. En voor mensen voor wie de reis te duur is, of die geen tijd hebben is dat niet echt handig. En dit is ook beter voor het milieu', zegt hij. 'De regering moet zich bezighouden met het klimaat en het niet achter het behang plakken, als het ware.' Portemonnee 'De regering doet net alsof het niks voorstelt, terwijl wij er toch het meeste last van hebben en de generaties na ons', zegt zijn zus Emma. 'Ze kunnen niet blijven afwachten en zeggen dat de portemonnee veel belangrijker is.' Het goede voorbeeld? Al valt het niet altijd mee om zelf het goede voorbeeld te geven, moet een scholiere die meeloopt toegeven. 'Eigenlijk kan je niet meer met het vliegtuig op vakantie, maar het is toch wel leuk om ver te reizen.' Er lopen enkele honderden scholieren mee. Lees ook: - Voor het klimaat naar Den Haag: 'Het gaat om onze toekomst'

