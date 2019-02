Kamervragen over vierdaagse lesweek Groningse basisscholen

PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hun heeft schriftelijke vragen gesteld aan Onderwijsminister Arie Slob over de vierdaagse lesweek op twee Groningse scholen.

Van den Hun wil onder meer weten hoe de minister zicht houdt op het lerarentekort in het speciaal onderwijs, en of het klopt dat het lerarentekort voor speciaal onderwijs inderdaad groter is dan in regulier basisonderwijs.

Niet ingevulde vacatures

Vanwege het lerarentekort heeft onderwijsorganisatie RENN4 op twee scholen voor speciaal onderwijs, het Diamant College in Stad en De Delta in Appingedam, een vierdaagse lesweek ingevoerd. De scholenorganisatie heeft al langere tijd vacatures openstaan die niet vervuld kunnen worden.

