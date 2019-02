Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Fractievoorzitter Betaalbaar Water stopt ermee Henk Hoiting (Foto: Noorderzijlvest)

Henk Hoiting, fractievoorzitter van Betaalbaar Water in het algemeen bestuur van Waterschap Noorderzijlvest, is per direct gestopt. Dijkgraaf Bert Middel van Noorderzijlvest maakte dat woensdagavond aan het begin van de bestuursvergadering bekend.

In een korte verklaring werd het vertrek aangekondigd, maar de reden van opstappen bleef onduidelijk. Middel: 'Het enige wat ik weet is dat Hoiting er per direct mee stopt. Dat heeft hij mij in een kort mailtje medegedeeld. Daarin schrijft hij ook dat hij de twee laatste bestuursvergaderingen tot aan de verkiezingen er niet meer bij is.'

Geen plezier meer Hoiting is niet bereikbaar om uitleg te geven over zijn plotselinge vertrek. Fractiegenoot Peter van Mombergen weet meer: 'Henk heeft het bestuur van Betaalbaar Water later weten dat hij geen plezier meer aan het bestuurswerk beleeft. Dat is de reden van zijn opstappen. Het bestuur heeft dat geaccepteerd.'

Zetel niet opgevuld Oppositiepartij Betaalbaar Water zit met twee zetels in het algemeen bestuur van Noorderzijlvest. De opengevallen plek in de fractie wordt volgens Van Mombergen niet meer opgevuld. 'Er zijn nog twee vergaderingen. Eén officiële en de laatste vergadering is ceremonieel. Dan wordt afscheid genomen van het bestuur. Het installeren van een nieuw bestuurslid namens Betaalbaar Water heeft dus eigenlijk geen zin', zegt Van Mombergen.