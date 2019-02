Deel dit artikel:













Wie wint de Grunneger Veurleescup 2019? Eén van de deelnemers bij een eerdere editie van de Veurleescup. (Foto: RTV Noord)

Wie leest het beste voor in het Gronings? Woensdag 27 maart wordt duidelijk welke scholier de Grunneger Veurleescup 2019 in de wacht sleept. Dan wordt in het Der Aa-Theater in Groningen de 24e editie van die voorleeswedstrijd gehouden.

Basisscholen uit de hele provincie kunnen zich voor het evenement aanmelden. De oudste vorm van vermaak Het is misschien wel de oudste vorm van vermaak, het vertellen van verhalen. De Grunneger Veurleescup gaat minder ver terug in de tijd, maar bestaat inmiddels al bijna 25 jaar. Tijdens de jaarlijkse wedstrijd nemen scholieren het tegen elkaar op. Vier minuten de tijd heeft iedere deelnemer om door middel van een Groningstalig verhaal de jury te overtuigen. Sprookjes en volksverhalen Het thema van deze editie van de Veurleescup is 'sprookjes en volksverhalen'. Deelnemers mogen een bestaand verhaal kiezen, maar zijn ook vrij om er zelf één te bedenken. Het goeie tempo pakken 'Wat je vaak ziet bij de Veurleescup is dat deelnemers door de zenuwen te druk zijn', vertelt Fré Schreiber, presentator van de voorleeswedstrijd. 'Wat je moet doen is eerst even rustig om je heen kijken', gaat hij verder. 'Je moet jezelf rustig maken. Als je dan aan het voorlezen bent en denkt dat je te langzaam leest, weet je dat je het goede tempo te pakken hebt', geeft de Groninger streektaaldeskundige als advies. Aanmelden De Veurleescup is georganiseerd door Stichting Kostverloren. Scholen en scholieren die aan de voorleeswedstrijd mee willen doen, kunnen zich aanmelden via de website van die stichting.