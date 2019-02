Politie zoekt in berm langs A7 bij Scharmer na schoten

De politie zoekt in de berm (Foto: RTV Noord / Peter Steinfort)

Ter hoogte van pompstation Dikke Linde op de A7 tussen Groningen en Hoogezand is de politie bezig met een zoekactie naar voorwerpen in de berm.

Naar wat voor zaken wordt gezocht wil de politie niet zeggen. Wel dat de zoekactie wordt gehouden naar aanleiding van een melding drie weken geleden, dat er op die plaats schoten zijn gelost op een auto.

Voorwerp gevonden

Bij het onderzoek dat direct daarna werd gehouden is een voorwerp gevonden. De politie wil in het belang van het onderzoek niet zeggen wat het voorwerp is.

Ontwikkelingen in het onderzoek hebben nu geleid tot verdere naspeuringen. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van metaaldetectoren.

Om de zoekactie met meer kans op succes te kunnen uitvoeren is nu ook assistentie ingeroepen van de ME.