Steeds meer zedenmisdrijven in Stad

Het aantal gevallen van seksuele misdrijven in de stad Groningen neemt toe. Dat blijkt uit misdaadcijfers van de politie.

In 2018 werden er in Stad 197 zedenmisdrijven gemeld. Dat zijn er 24 meer dan in 2017 en 88 meer dan in 2012, toen het ging om 109 gevallen.

Ook landelijk gezien stijgt het aantal zedenmisdrijven sinds 2015 jaarlijks. Voor onze provincie als geheel is dat niet eenduidig te zeggen, gezien de schommeling tussen 2015 tot 2018.

Wat verstaat politie onder zedenmisdrijven? De politie noemt onder meer verkrachting, aanranding, sexting en incest als soorten van zedendelicten. Kinderporno en kinderprostitutie zitten niet in de cijfers van de politie. Deze vormen van misdrijf hebben een eigen categorie. De cijfers van de politie zijn gebaseerd op het aantal zedenmisdrijven dat door de politie is geregistreerd. Dat betekent dat het door de politie is vastgelegd in een proces-verbaal van aangifte of in een ambtshalve opgemaakt proces-verbaal. Het werkelijke aantal zedenmisdrijven zou hoger kunnen liggen.



Pekela

Per tienduizend inwoners kende Stad (volgens de nieuwe indeling) vorig jaar het hoogste aantal zedenmisdrijven in de provincie (8,6 keer), gevolgd door Pekela (6,5 keer).

Het laagste aantal werd geteld in het Westerkwartier: twee misdrijven per tienduizend inwoners.

Hoogste aantal van grote gemeentes

Van de vijf grootste gemeenten in Nederland heeft Groningen (inclusief Haren en Ten Boer) verhoudingsgewijs het hoogste aantal seksuele misdrijven. 8,6 per tienduizend inwoners in Stad dus, tegen bijvoorbeeld 6,9 in Amsterdam of 5,9 in Rotterdam.

De politie kon vooralsnog niet reageren op ons verzoek om duiding en context.