DWDW: Over Chinese sjoemelsoftware en bijzondere bodemschatten

Omdat een week voorbij vliegt voor je het weet, praten we je in het weekend graag even bij. Met de nieuwe rubriek 'Dit Was De Week' (DWDW) bieden we je een overzicht van ons belangrijkste nieuws én de achtergronden bij dat nieuws.

Handig, want zo praat je weer makkelijk mee in de kleedkamer, langs de lijn of op verjaardagsfeestjes.

De sjoemelsoftware van Ni Hao

Onzichtbare bonnen en gaten in de administratie brengen restaurantketen Ni Hao deze week voor de rechter. De zes verdachten zwijgen vooral, maar de aantijgingen liegen er niet om.

Waar wordt de familie precies van verdacht? En wat heeft computerspel Tetris daarmee te maken? Verslaggevers Peter Steinfort en Noor Vloeimans praten je helemaal bij.



De drie G's

Dit is ook de week waarin het nieuwe Groningse gemeentebestuur gepresenteerd wordt. GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie schuiven aan om hun coalitieakkoord met het volk te delen. Dat boekwerk (48 pagina's!) heet 'Gezond, Groen en Gelukkig'. Bekt lekker, maar wat staat erin? Leve de samenvattingen:

- Dit zijn de vijf speerpunten van het Groningse coalitieakkoord

- Dit zijn de zeven wethouders van de nieuwe gemeente Groningen

- Hoe vaak komen bepaalde onderwerpen aan bod in het coalitieakkoord?

Leuk, al die plannen. Maar hoe gaan we dat betalen? Het woord is aan Mattias Gijsbertsen.



Is Gudde de goede?

Ze zijn eruit bij FC Groningen: Wouter Gudde is de nieuwe algemeen directeur en daarmee de opvolger van Hans Nijland. Is hij de man die de club van de ondergang redt? Zijn ambities liegen er in elk geval niet om. En een kritische noot durft hij ook al te kraken.



Maar hoe reageert de voetbalwereld eigenlijk op de komst van Gudde?

- Video: Hans Nijland is 'blij en opgelucht' met zijn opvolger

- Supportersvereniging: 'Hopelijk wil Gudde een groenwit hart creëren'

- Martin Drent: 'Gudde verdient een kans, maar krijg kriebels van de procedure'

Oant sjen, Piet!

Na 23 jaar trouwe dienst moet weer-icoon Piet Paulusma vertrekken bij SBS6. Dat zorgt voor hartverwarmende reacties én een aanbod van Omroep Max. En Piet zelf? Die ziet zijn toekomst zonnig in:

Ringweg, SP weg?

Hoofdpijndossier zuidelijke ringweg zorgt bijna voor politieke slachtoffers. Binnen het provinciebestuur vindt de SP namelijk dat de bouw 'on hold' moet, maar daar willen de overige partijen niets van weten. Bonje dus.

- Provinciebestuur staat op springen; conflict over zuidelijke ringweg

- Breuk provinciebestuur lijkt niet te lijmen: 'Geen vertrouwen meer in SP-fractie'

- Ook de gemeente Groningen is ontevreden over de planning, of het gebrek daaraan

Vrijdag kwam de boel tot een climax, maar dat liep met een sisser af.

Trouwens, die ringweg was ook flitsend in het nieuws.

Brokken historie

Een Duitse eenmansbunker in Nieuwe Statenzijl, eeuwenoud houtskool en vuursteen in de Tussenklappenpolder en restanten van de Helperlinie (en de IB-Groep!) in Stad... Je zal deze week maar archeoloog in Groningen zijn!



Iets minder oud, maar zeker museumwaardig: 'Stoelen voor grote Groningse konten' van meubelmaker Jacobus Abraham Huizing.

De slotplaat

Ze gingen met de trein naar het Malieveld, voerden actie op de Grote Markt en hielden een opruimmars: klimaatstakende leerlingen.



Lees ook:

- Alle achtergrondverhalen van RTV Noord op één plek