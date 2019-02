Excelsior-watcher over Gudde: 'Dit is een stap die iedereen zag aankomen'

Wouter Gudde als speler in het shirt van Excelsior (Foto: Orange Pictures)

Dennis van Eersel, Excelsior-watcher bij RTV Rijnmond ziet het zitten in Wouter Gudde, de nieuwe directeur van FC Groningen.

'Deze man heeft ontegenzeggelijk kwaliteiten en die gaan ook bij Groningen boven komen. Daar geloof ik in.'

'Coming man'

Van Eersel volgde Gudde de laatste jaren bij Excelsior op de voet. De Schiedammer is er nu nog commercieel directeur.

'Dit is wel een stap die iedereen zag aankomen. Hij stond hier in de regio wel bekend als de coming man, stelt Van Eersel.

Knieblessure speelde Gudde parten

Gudde was zelf profvoetballer, maar brak nooit echt door. 'Door een knieblessure in de jeugd is het er nooit helemaal uitgekomen', zegt Van Eersel.

In onderstaande video scoort Gudde, als aanvoerder van RKC Waalwijk, wel tegen BV Veendam. De westrijd werd gespeeld op 15 augustus 2008.



Club is gegroeid

'In zijn laatste jaar als voetballer bij Excelsior was hij al bezig met de commerciële tak van de club', zegt Van Eersel. 'Vanaf 2014 ook als commercieel directeur.'

'En het hele land heeft kunnen zien hoe die club gegroeid is. En dat is zeker ook voor een deel op zijn conto te zetten.'

Opvoeding

Van Eersel is vol vertrouwen dat Gudde een succesvolle stap maakt: van commercieel naar algemeen directeur.

'Hij heeft vanuit zijn opvoeding wel het nodige meegekregen. Zijn vader Eric heeft Feyenoord geleid, ook een club waar het wel eens onrustig is. Die zit nu bij de KNVB, dat is ook een hell of a job. Dat heeft hij allemaal van dichtbij gezien.'

'Bij Excelsior deed hij alles samen met algemeen directeur Ferry de Haan, daar heeft hij ook veel meegekeken.'

