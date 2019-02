Donar treft Belgische recordkampioen in knock-out ronde Europe Cup

De basketballers van Donar moeten het in de achtste finales van de Europe Cup opnemen tegen het Belgische Filou Oostende. Oostende werd de afgelopen zeven jaar kampioen van België en is tevens recordkampioen in eigen land met 19 landstitels.

Fieler

De Belgische ploeg, met oud-Donar speler Chase Fieler in de gelederen, eindigde in de Champions League op de zesde plaats in de poule, waardoor de Belgen verder konden in de Europe Cup.

Tweede keer

Donar bereikte woensdagavond voor de tweede keer in de historie de laatste zestien van de Europe Cup, na een knappe uitzege op het Italiaanse Varese.

Data

Het eerste duel wordt normaal gesproken op woensdag 6 maart in MartiniPlaza gespeeld. De return is een week later in België.

