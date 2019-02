Partijen zeggen voorlopig niks over coalitiecrisis

De vijf partijen in het provinciebestuur houden de kaken nog op elkaar.

Donderdagochtend zaten de gedeputeerden Eelco Eikenaar (SP), Fleur Gräper (D66), Henk Staghouwer (ChristenUnie), Patrick Brouns (CDA) en Nienke Homan (GroenLinks) en hun fractievoorzitters om tafel.

'Ik zeg niks'

Over de uitkomst van dat gesprek laat niemand iets los. 'Ik zeg niks, heb gisteren al genoeg gezegd', zo liet Jan Hein Mastenbroek, fractievoorzitter van de SP weten.

Ook GroenLinks-voorman Arjen Nolles en gedeputeerde Homan wilden weinig loslaten. 'We hebben gepraat, morgen praten we verder. Dat is het nu. Verder zeg ik niks.'

Zuidelijke ringweg

De coalitiepartners hebben een conflict over de zuidelijke ringweg in Stad. De SP wil pas op de plaats maken met de aanleg van de nieuwe ring en voor de andere collegepartijen is dat reden om de SP uit het college te zetten.

Tegen coalitieafspraken in

CDA-voorman Robert de Wit was woensdagavond nog stellig over de coalitiecrisis. Daar is volgens ChristenUnie-Statenlid Rinze van den Born weinig aan veranderd. 'Je hebt gisteren onze woordvoering gehoord. Wat er gisteren is gebeurd ging tegen coalitieafspraken in. Wat de SP gisteren tegen jullie zei, zo staan ze er nog in. Wij zullen met die uitkomst teruggaan naar de fracties.'

Nog geen oplossing

Duidelijk is wel dat de partijen er niet uit zijn. Donderdagmiddag praten de gedeputeerden met elkaar verder. De fracties zullen afzonderlijk ook bij elkaar komen, voordat ze vrijdag verder met elkaar praten.

Daarna zal duidelijk worden of het vertrouwen in coalitiepartij SP zal zijn hersteld of niet.

