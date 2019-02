Wiebes voor de klas op Augustinus College in Stad

Minister Eric Wiebes geeft maandag een gastcollege over energietransitie (Foto: Robin Utrecht/ANP)

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat bezoekt maandag het Augustinus College in de stad Groningen.

Wiebes zal tijdens zijn bezoek een mini-college geven aan leerlingen van VWO-4 over het klimaatakkoord en energietransitie.

Truck

Aanleiding voor het bezoek van de minister is de wetenschapstruck van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), die de mijlpaal van 1500 ritten heeft bereikt. De truck toert door het hele land om op scholen en festivals informatie te geven over technische en wetenschappelijke opleidingen. In de truck geeft sterrenkundige Theo Jurriëns samen met een team van wetenschappers praktijk- en theorielessen aan bezoekers.

Wiebes zal bij aankomst eerst een kijkje nemen in de truck. Daarna staat hij zelf voor de klas.



De wetenschapstruck van de RUG. (Foto: rug.nl)

Het bezoek van de minister begint maandagochtend rond half elf, daarna vervolgt Wiebes zijn programma in de rest van de provincie.

