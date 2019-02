Spar Aduard blijft komende zondag dicht na dreiging met boete

Eigenaar Patrick de Groot van de Spar in Aduard kiest eieren voor zijn geld en houdt de deuren van zijn supermarkt komende zondag dicht.

Dat besluit heeft hij donderdagmorgen genomen. Woensdag ontving De Groot van de gemeente Westerkwartier een brief, waarin hem een dwangsom van duizend euro in het vooruitzicht werd gesteld als hij zondag weer open zou gaan. Zondagopenstelling is tegen de huidige regels van de gemeente.

Niet op de spits drijven

De Groot stelt de boete van duizend euro niet terecht te vinden, maar zegt de gemeente dit bedrag ook niet te gunnen.

De supermarkteigenaar wil de zaak bovendien niet op de spits drijven: 'We hebben ons punt gemaakt. We wisten dat we afgelopen zondag geen boete konden krijgen, omdat de gemeente ons eerst een waarschuwing moest geven.'

Relatie met gemeente

Voor De Groot speelt verder mee dat hij de relatie met de gemeente niet in de waagschaal wil stellen: 'We hebben elkaar in de toekomst nog nodig als het gaat om de herinrichting van het dorpscentrum.'

Eerder zei de supermarkteigenaar dat er door de gemeente druk op hem is uitgeoefend om zijn winkel op zondag te sluiten, omdat de gemeente anders niet zou meewerken aan het realiseren van extra parkeerruimte bij zijn winkel. De gemeente Westerkwartier ontkent dit.

De Groot overweegt op te stappen uit een klankbordgroep van ondernemers in het centrum van Aduard. 'Ik weet niet of het verstandig is dat ik daarin blijf, ik moet kijken of mijn relatie met de gemeente nog houdbaar is.'

Zondagopenstelling is discussiepunt

De zondagopenstelling is een discussiepunt in de fusiegemeente, aangezien de oude gemeenten in het Westerkwartier daar verschillende regels voor hadden.

In aanloop naar een nieuwe, gemeentebrede verordening werd een gedoogconstructie voorgesteld. Maar omdat de gemeenteraad die vorige week afwees, gelden de oude regels nog. En dat betekent dat in Aduard winkels op zondag nog altijd niet open mogen.

Volgende week beslist het gemeentebestuur van Westerkwartier over een nieuwe winkeltijdenverordening. Als de raad daar op 13 februari mee instemt, mogen alle supermarkten in de gemeente vanaf 16 februari alsnog open op zondag.

Eenmalige boete?

Voor De Groot betekent dit dat hij slechts eenmalig een boete van duizend euro zou riskeren. Maar de Spar-eigenaar zegt daar nog niet zo zeker van te zijn: 'We weten niet of het bij één zondag blijft, wellicht besluit de politiek wat anders. Mijn vertrouwen in de coalitiepartijen in Westerkwartier is na vorige week weg.'

Volgens De Groot zou het voor hem wel uitkunnen om open te gaan op zondag. 'Sinds begin januari ben ik zondags open en dat is een daverend succes. Net als elders in het land wordt de zondag een belangrijke winkeldag in onze gemeente.'

