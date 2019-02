Openingstijden musea Westerwolde beter op elkaar afgestemd

Openingstijden van musea in de gemeente Westerwolde moeten beter op elkaar worden afgestemd. De tijden moeten meer gaan overlappen.

'We willen bijvoorbeeld dat niet het ene museum 's ochtends open is, en het andere 's middags', zegt wethouder Giny Luth (Gemeentebelangen). 'Dat willen we omdat je daarmee mensen in het gebied houdt'.

Deur dicht

'Er is natuurlijk niets kwalijker dan dat je bij een museum langs wilt gaan, en de deur blijkt dicht te zijn', zegt Luth.

Op één lijn

Alle besturen van de ongeveer 15 musea in Westerwolde zouden volgens Luth 'heel positief' zijn over de samenwerking.

'Ze zien allemaal wel in dat ze elkaar zouden kunnen versterken', zegt de wethouder. 'Maar wat we ook vaak zien is dat het in de hectiek van alledag een ondergeschoven kindje is.'

Versterken

Ook op andere punten moeten de museums elkaar gaan versterken. 'Eén van de directeuren is bijvoorbeeld heel goed in het inrichten van exposities. Een ander, klein museum heeft die kennis misschien juist niet in huis. Daarvoor zou je niet extern moeten inhuren, maar elkaar moeten helpen. Wat mij betreft gebeurt dat met gesloten beurs.'