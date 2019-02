Opruimmars door Garnwerd: 'Wij maken ons druk, want de aarde gaat stuk'

'Wij staan paraat voor een beter klimaat', 'Doe iets, pak vaker de fiets' en 'Wij maken ons druk want de aarde gaat stuk.' Het zijn teksten op zelfgemaakte borden waar basisschoolkinderen donderdag mee door Garnwerd lopen.

Terwijl meer dan tienduizend scholieren op het Malieveld in Den Haag demonstreren voor een beter klimaat, houden de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 van basisschool Kromme Akkers hun eigen 'opruimmars' door Garnwerd.

'Dat meisje uit Zweden'

Joost Venema uit groep 8 heeft een geel hesje aangetrokken. 'Wij zijn erg geïnspireerd door dat meisje uit Zweden; ik ben haar naam even vergeten. (Greta Thunberg, red.) Zij is gaan staken en dus gaan wij ook demonstreren.'

Odile de Winter uit groep 7 loopt ook mee. 'Het milieu gaat kapot door al die brandstofuitstoot. Ik lig er niet wakker van, maar ik maak me er wel zorgen over.'

Trots

Juf Hilde Coehoorn van de gecombineerde groep 6, 7 en 8 vertelt wie de actie heeft bedacht. 'Dat was een van onze leerlingen. We hebben elke week een leerlingenvergadering en daar heeft hij dit idee aangekondigd. Omdat de minister had gezegd dat kinderen niet mogen spijbelen, stelde hij voor om onder schooltijd een rondje te lopen en dan de rest van de middag aan het klimaat te besteden. Ik ben daar stiekem best een beetje trots op. Nou ja, niet eens stiekem eigenlijk.'

