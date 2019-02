Regeringspartijen nemen SP-Kamerlid Beckerman onder vuur (update)

'Mevrouw Beckerman liegt', klinkt het fel uit de mond van CDA-Kamerlid Agnes Mulder tegen SP-Kamerlid Sandra Beckerman. Het debat over de mijnbouw in de Tweede Kamer start met een stevige clash tussen de regeringspartijen en oppositiepartij SP.

De Tweede Kamer praat donderdagmiddag over de gaswinning, onder meer in het Groningenveld, de lekkage van aardgascondensaat bij de NAM in Farmsum en de versterkingsoperatie.

Beckerman uitte aan het begin van het debat haar teleurstelling over regeringspartijen die een voorstel hebben weggestemd om alle vijf adviezen uit de brandbrief van de regio over te nemen. Volgens Mulder is dit niet waar, omdat in andere moties sommige adviezen wel zijn overgenomen.

'Bezijden de waarheid'

'Ik maak grote bezwaar tegen de wijze waarop mevrouw Beckerman aangeeft dat er niet andere moties zouden zijn waarin diezelfde zorgen ook verwoord zijn en daarmee zit zij echt bezijden de waarheid. En het siert haar niet om op deze manier met haar collega's om te gaan', zegt Mulder.

'Volgens mij is het gewoon juist'

Volgens Beckerman houdt zij zich wel aan de feiten. 'Volgens mij is het gewoon juist dat de motie om alle vijf adviezen over te nemen is weggestemd. Ik zou het nu heel graag weer over de toekomst willen hebben.'

VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz begrijpt de woede van Mulder heel goed. 'Ik vind het een gotspe dat hier een socialistische partij zegt dat alle vijf punten één op één zijn weggestemd.' Volgens de regeringspartijen zijn nagenoeg alle punten uit de brandbrief van de regio overgenomen door andere moties van de Tweede Kamer en toezeggingen van de minister.

'Wat is uw bedoeling?'

Matthijs Sienot van D66 vraagt zich af of Beckerman de problemen in Groningen wel samen wil oplossen. 'Of wilt u doorgaan met hier roepen dat wij alle adviezen naast ons neerleggen en die zelfs eisen noemen, terwijl dat niet klopt. Wat is daarmee uw bedoeling?'

'Geen fraai schouwspel'

'We moeten als parlement als één man en vrouw achter Groningen gaan staan', zegt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. 'Het begin van dit debat vind ik geen fraai schouwspel. Ruzie lost niks op.'

Nijboer betreurt het dat de Kamerleden meer met elkaar bezig zijn dan met Groningen. 'Daar ben ik best somber over. Terwijl het nodig is met z'n allen zij aan zij te staan. Ik denk ook dat de mensen dat van ons verwachten.'

Yesilgöz van regeringspartij VVD sluit zich aan bij de woorden van Nijboer. 'Ik waardeer de verbindende woorden van de PvdA.'

Ongehoord

De felle woorden tijdens het debat zijn ongehoord in de Tweede Kamer. De laatste gasdebatten waren redelijk tam te noemen. De regeringspartijen en oppositiepartijen leken beetje bij beetje het steeds meer eens met elkaar te worden dat de problemen in Groningen zo snel mogelijk opgelost moeten worden. Maar met de Provinciale Statenverkiezingen in het vooruitzicht lijkt dat voorlopig even verleden tijd.

Update

De reactie van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer is later toegevoegd.

