In hoger beroep 20 jaar cel voor moord op Hilly Rogaar

Voor moord op zijn toenmalige partner Hilly Rogaar is de 45-jarige Kasper B. uit Veendam in hoger beroep veroordeeld tot 20 jaar cel.

Het Hof gaat volledig mee in wat het Openbaar Ministerie twee weken geleden eiste.

De Veendammer werd in juni 2017 door de rechtbank eveneens veroordeeld tot 20 jaar cel voor moord. Er werd destijds 19 jaar geëist, maar dat vond de rechtbank toen te mild en telde daar een jaar bij op.

Dochter was getuige

Kasper B. vermoordde Hilly op 5 november 2015 in haar huis door haar eerst met ether te bedwelmen. Daarna smoorde hij haar met een kussen dat hij op haar hoofd drukte.

Het slachtoffer overleed terwijl haar jongste dochtertje naast haar lag te slapen. De oudste dochter stond op dat moment in de deuropening van de slaapkamer van haar moeder.

Vechtscheiding

De vroegere partners waren verwikkeld in een vechtscheiding. Kasper B. ging die nacht naar de woning van Hilly, omdat hij naar eigen zeggen haar pesterijen zat was. De kinderen waren die dag volgens de omgangsregeling teruggegaan naar de moeder. Daar ontstond tussen de ouders een discussie over de alimentatie.

Het Hof vindt het aannemelijk dat B. die avond doelbewust handelde. Hij heeft meerdere keren de gelegenheid gehad zich te bedenken en te stoppen.

Wraak

Op de zitting in het Gerechtshof in Leeuwarden zei B. dat hij het idee had dat Hilly onoverwinnelijk was en dat daar een einde aan moest komen. Tijdens het verblijf van B. in de Penitentiaire Inrichting (PI) zijn in juli 2016 gesprekken tussen B. en zijn vader opgenomen. Daarin zei B. dat hij niet in opwelling handelde en dat het wraak was.

B. had geen strafblad. De hogere rechters vonden toch een langere celstraf gepast gezien de berekenende houding van B.

Onbegrensd vertrouwen

Hij spande een van zijn dochters voor zijn karretje bij de moord door die op te dragen de garagedeur open te laten staan. Zo maakte hij misbruik van het onbegrensde vertrouwen dat een kind in een ouder heeft. Bovendien heeft B. de nabestaanden een tijdlang in het ongewisse gelaten door zich van de domme te houden. Hij hield hen voor dat Hilly zelfmoord had gepleegd.

