Gudde: 'Ik wil FC Groningen sportief en financieel uit het dal trekken' (update)

'Ik ben een Rotterdamse jongen: direct, hard werkend en met normaal gedrag. Dus ik denk dat ik uitstekend bij FC Groningen pas.'

Met die woorden introduceerde Wouter Gudde zichzelf donderdagmiddag als nieuwe algemeen directeur van FC Groningen. Hij zette zijn krabbel onder een contract voor vijf jaar.

Grote ambities

Gudde, 34 jaar en geboren in Schiedam, begint met grote ambities aan zijn klus. Zo wil hij FC Groningen sportief gezien weer uit het dal trekken, een stabiel management vormen en de financiën van de club op orde brengen.

'Ik wil FC Groningen sportief gezien terugbrengen naar de nationale subtop. Voor het financiële verhaal geldt dat ik het exploitatietekort minimaal beheersbaar wil maken. We moeten kritisch kijken naar alle uitgegeven euro's en daarnaast meer inkomsten realiseren. Verder is er de laatste jaren op voetbaltechnisch vlak teveel verloop geweest. Daar moet stabiliteit in komen.'

50 kandidaten

Volgens Erik Mulder, voorzitter van de selectiecommissie, was het aantal kandidaten voor de functie groot.

'Door te scouten binnen ons eigen netwerk kwamen er 35 kandidaten op de longlist. Na publicatie van de vacature kwamen daar nog 15 namen bij. In totaal hadden we dus 50 kandidaten om uit te kiezen. Maar de keuze voor Gudde was unaniem.

Ik ga echt niet als een olifant door de porseleinkast Wouter Gudde - Nieuwe algemeen directeur FC Groningen

Dat Gudde door het vertrek van Hans Nijland grote schoenen moet vullen, beseft hij.

'Met Hans gaat enorm veel kennis verloren. Dat de club 23 jaar op dezelfde manier gewerkt heeft, biedt veel voordelen. Veel processen zullen op een vaste manier gaan. Die ga ik analyseren en daarna een bepaalde structuur neerzetten. Ik ga echt niet als een olifant door de porseleinkast.'

Commercieel gevoel

Ook het alom geroemde 'koopmanschap' van Nijland kwam ter sprake. Is Gudde net zo bedreven in het aan- en verkopen van spelers? Op die vraag reageert Erik Mulder namens de selectiecommissie gevat:

'Ik kan je zeggen dat de gesprekken over zijn arbeidsovereenkomst me wel buikpijn opgeleverd hebben.' Gudde zelf vult hem aan door te vertellen dat hij bij Excelsior jaarlijks een speler verkocht. 'Daar hoeft men zich dus geen zorgen om te maken.'



'Toe aan volgende stap'

Gudde is nu nog commercieel directeur bij Excelsior, maar zegt toe te zijn aan een nieuwe stap in zijn ontwikkeling. 'Na negen jaar is dit een fantastische uitdaging. Ik wil nu het maximale uit mijn eigen carrière halen.'



Geloof mij: er is straks niemand die de eerste competitiewedstrijd liever wil winnen dan ik Wouter Gudde - Nieuwe algemeen directeur FC Groningen

Groenwit hart kweken

Over het feit dat hij nog geen 'groenwit hart' heeft, zoals supporters wensen van hun directeur, maakt hij zich geen zorgen.

'Dat heb ik nog niet, maar iedereen weet: dit is geen baan van 9 tot 5 en van maandag tot vrijdag. Je wordt er dag en nacht door opgeslokt. Daardoor raak je heel snel verzot op de club. Geloof mij: er is straks niemand die de eerste competitiewedstrijd liever wil winnen dan ik.'

Verhuizing

Gudde treedt na het lopende seizoen in dienst. Om de combinatie met zijn gezinsleven - een vrouw en drie kinderen - makkelijker te maken, zal hij naar het Noorden verhuizen. Dankzij RTV Noord-verslaggever Stefan Bleeker raakt hij alvast een beetje ingeburgerd.



