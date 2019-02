Duitse Kochbunker gevonden bij Nieuwe Statenzijl

Kochbunker in Arnhem (Foto: Leo van Midden)

Iets ten zuiden van Nieuwe Statenzijl is een 'Kochbunker' gevonden. Kochbunkers zijn geprefabriceerde betonnen eenmansbunkers.

De vondst is gedaan door waterschap Hunze en Aa's bij de aanleg van een waterberging. De bunker is relatief intact gebleven.

Verdedigingslinie

Kochbunkers werden in de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog aangelegd in de verdedigingslinie tegen de oprukkende bevrijders. Ze waren vooral te vinden in Gelderland en Overijssel. Ze zijn bijna allemaal gesloopt.

Uniek

Het exemplaar bij Nieuwe Statenzijl is dus zeldzaam. En voor de provincie Groningen zelfs uniek. De gemeente Oldambt is er blij mee. Rick Brinks, beleidsmedewerker erfgoed en toerisme bij de gemeente, is ter plaatse gaan kijken.

Toerisme

Hij laat onderzoeken of de Kochbunker geschikt gemaakt kan worden voor bezoek van toeristen. 'We hebben als gemeente de ambitie om de komende jaren de verhalen van Oldambt uit te dragen. Het militaire erfgoed van de Oost-Groninger grensregio is één van deze verhaallijnen. Daarnaast sluit de bunker ook goed aan op de recreatieve fietsroute die straks langs de Franse verdedigingswerken gaat', aldus Brinks.