Rechter: Schietincident Antaresstraat was zelfverdediging De Antaresstraat na het schietincident (Foto: Archief 112 Groningen/Martin Nuver)

De rechtbank gaat ervan uit dat het schietincident in een woning aan de Antaresstraat in november 2016 zelfverdediging was.

De rechter gaat mee in de vraag van het Openbaar Ministerie van twee weken geleden om de bewoner van poging tot doodslag vrij te spreken, omdat het om noodweer zou gaan. Indringer De 33-jarige man kwam die bewuste dag zijn toenmalige woning binnen en ontdekte dat er een indringer was. De bewoner trok zijn wapen, laadde die door en ging naar binnen. In de woning kwam een tot nu toe onbekend gebleven persoon de badkamer uit. Er werd over en weer geschoten. De bewoner vluchtte naar buiten, met in zijn kielzog een gemaskerde man. Die sprong op een scooter en reed weg. Buurtgenoten waren hier getuige van. Toch celstraf De 33-jarige man, die tegenwoordig in Delfzijl woont, krijgt toch een straf van tien maanden cel opgelegd. Die krijgt hij voor het hebben van een hennepkwekerij, diefstal van stroom en verboden wapenbezit. De straf heeft hij in voorarrest uitgezeten en hij mag per direct naar huis. De hennepkwekerij met zo'n 250 hennepplanten had de Delfzijlster niet alleen. Dit deed hij samen met twee Stadjers van 25 en 26 jaar. Die kregen taakstraffen tot honderd uur opgelegd en een voorwaardelijke celstraf van een maand. Lees ook: - 'Man die op indringers schoot, handelde uit noodweer'

