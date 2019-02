'Eigengereidheid is reden vertrek waterschapsbestuurder'

Eigengereidheid is volgens Casper Kloos, voorzitter van Betaalbaar Water, de reden waarom Henk Hoiting niet langer fractievoorzitter is van die partij in het algemeen bestuur van Waterschap Noorderzijlvest.

Volgens Kloos wilde Hoiting als lijsttrekker bij de komende waterschapsverkiezingen zelf de kandidatenlijst samenstellen en een nieuw fractiereglement invoeren. Zaken waar Hoiting volgens voorzitter Kloos niet over gaat, maar het bestuur. Hoiting werd daarop het lijsttrekkerschap afgenomen. Vervolgens besloot Hoiting zelf het fractievoorzitterschap neer te leggen.

Geen plezier meer

Woensdagavond maakte dijkgraaf Bert Middel tijdens de algemeen bestuursvergadering van Noorderzijlvest bekend dat Hoiting per direct was gestopt als bestuurslid. De reden van opstappen was Middel niet bekend. Peter van Mombergen, fractiegenoot van Hoiting, vertelde donderdag dat Hoiting geen plezier meer had in zijn bestuurswerk en daarom is gestopt.

Fractiereglement

Hoiting zelf meldt donderdagmiddag telefonisch dat het plezier inderdaad was weggevloeid de laatste tijd. Dat had volgens Hoiting te maken met de gang van zaken in de tweemansfractie. Vooral de samenwerking met Van Mombergen liet volgens Hoiting te wensen over.

Om de komende vier jaar wel plezier in zijn bestuursfunctie te hebben, schreef Hoiting een fractiereglement waarin afspraken staan over onder meer de werkwijze van de fractie, de portefeuilleverdeling en de woordvoering. Hoiting: 'Ik ben op zoek gegaan naar mensen die met mij op de kandidatenlijst wilden staan, mensen waar ik vertrouwen in heb. Ik heb een goede lijst samengesteld en die voorgelegd aan het bestuur, maar dat werd niet gewaardeerd.'

Lijsttrekkerschap

Daarvoor had het bestuur van Betaalbaar Water Hoiting al aangewezen als lijsttrekker voor de komende verkiezingen. Voorzitter Kloos: 'Henk heeft vijf jaar lang voor ons in het bestuur gezeten. Dat deed hij uitstekend. We waren heel tevreden over hem en dus had hij het lijsttrekkerschap echt verdiend. Maar toen bleek dat Henk zelf een kandidatenlijst had samengesteld en onze nummer twee (Peter van Mombergen, red) niet accepteerde op de lijst, hebben we ingegrepen.'

Over elk onderwerp het woord

Kloos: 'Hoiting had ook een fractiereglement opgesteld voor de komende vier jaar. Dat ging bijvoorbeeld over de woordvoering bij bepaalde onderwerpen. Eigenlijk kwam het erop neer dat Henk bij elk onderwerp het woord zou voeren en dat er voor de andere fractieleden niets overbleef. Ik heb de scherpe kantjes ervan afgehaald, maar dat accepteerde Henk niet. Nou, dan houdt het gewoon op.'

Op persoonlijke titel

Hoiting benadrukt dat hij tot aan de verkiezingen op persoonlijke titel in het algemeen bestuur van Noorderzijlvest blijft zitten. 'Ik heb me voor de vergadering van woensdag afgemeld. De komende twee vergaderingen ben ik waarschijnlijk gewoon aanwezig.'

Inmiddels heeft Betaalbaar Water de kandidatenlijst voor de verkiezingen rond en ingediend bij Noorderzijlvest. Lijsttrekker is nu Bernd de Nijs uit Eelderwolde. Op twee staat Peter Mombergen uit Vries.

Lees ook:

- Fractievoorzitter Betaalbaar Water stopt ermee