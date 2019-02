RUG roept nieuwe taalprijs in het leven vanwege jubileum

Om het 405-jarig jubileum van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) te vieren, heeft de Faculteit der Letteren van de universiteit de Gerrit Krolprijs in het leven geroepen.

Studenten van alle universiteiten op het gebied van Nederlandse taal kunnen een essay insturen om kans te maken op de prijs.

Geldprijs

Voorwaarde is dat het essay nog niet eerder is gepubliceerd. Voor de eerste editie van de prijs is het thema 'inclusiviteit' gekozen. De prijs bestaat uit een geldbedrag van tweeduizend euro en een publicatie van het essay op een literair weblog.

Nederlands in stand houden

Het doel van de prijs is om het gebruik van Nederlands in de academische wereld te stimuleren, legt decaan Gerry Wakker van de Faculteit der Letteren uit. 'Het is van wezenlijk belang dat universiteiten voldoende aandacht blijven besteden aan het in stand houden en ontwikkelen van het Nederlands als academische taal.'

De jury bestaat uit Ellen Deckwitz (voormalig RUG-gastschrijver), Ellen Krol (dochter van Gerrit Krol) en Ronald Ohlsen (docent Nederlands bij het Talencentrum).

Bekendmaking

Essays kunnen tot 3 mei worden ingezonden via de website van de RUG. De prijswinnaar wordt tijdens de lustrumweek van de Groningse universiteit in juni bekendgemaakt.

