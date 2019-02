Vloerenprinter M4Four: directeuren lopen weg en het geld is er doorheen gejaagd

De fabrikant van vinylvloeren M4Four in Kolham kampt met een leegloop in de directie. Vier directeuren hebben de afgelopen maanden het bedrijf verlaten. De overgebleven leiding tracht samen met de NOM de onderneming op de rails te houden.

De uittocht van directieleden begon vorig jaar met het vertrek van Rob de Lange en Erik Brouwer. De twee waren betrokken bij de oprichting van M4Four. Eind januari legde marketing-manager Gilbert Weber zijn werk neer en per begin februari is ook algemeen directeur Byung Oberink vertrokken.

Strategie en aanpak

Volgens die laatste is een verschil van inzicht met Noordelijke Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij NOM over de strategie en de aanpak van de marketing de reden van de onrust.

De NOM is samen met het Groeifonds van de Economic Board Groningen financier en mede-aandeelhouder.

Hooggespannen verwachtingen

De vertrokken leidinggevenden hebben hun aandelen deels of volledig overgedragen aan de NOM. Die heeft daarmee samen met het Groeifonds een belangrijke stem in het beleid van het bedrijf, dat begin 2017 van start ging met hooggespannen verwachtingen.

Veelbelovend

M4Four claimde het eerste bedrijf in Europa te zijn dat snel en in grootformaat vinylvloeren met eigen ontwerp opdruk zou kunnen produceren. De markt voor het custom-made product zou zeer veelbelovend zijn, zei directeur Rob de Lange bij de opening van het bedrijf.

Conservatiever

Hij voorspelde snelle groei, maar evenals twee jaar geleden telt het bedrijf ook nu nog twaalf man personeel. De Lange: 'Het bedrijf is zeer innovatief. We hadden verwacht dat met name de markt van projectinrichting het product sneller zou omarmen. Maar die sector blijkt conservatiever dan we dachten.'

Het gaat me als founding father enorm aan het hart. Ik heb met lede ogen aangezien dat verkeerde beslissingen zijn genomen Rob de Lange-medeoprichter M4Four

De Lange noemt M4Four 'een zorgenkindje'. Wat hem betreft laat de huidige leiding de consumentenmarkt teveel links liggen. Juist daar liggen goede kansen voor de vinylvloeren met eigen ontwerp, stelt De Lange.

De leiding van de onderneming is momenteel in handen van geestelijk vader van M4Four Kempe Groenewold en Michel Kral.

Verkeerde beslissingen

'Het gaat me als founding father enorm aan het hart', verklaart De Lange. 'Ik heb met lede ogen aangezien dat vorig jaar verkeerde beslissingen zijn genomen door de dagelijkse leiding op gebied van marketing en op strategisch niveau.'

Serieus geld

Het geld werd er in snel tempo doorheen gejaagd, zegt De Lange: 'De burn rate was gigantisch. Vanuit de NOM zijn er zeker 'enkele tonnen', in M4Four gestoken, zegt investeringsmanager Jeroen van Onna van de NOM. 'Serieus geld in elk geval', aldus Van Onna.

We hebben ons vergist, een dure vergissing, inderdaad Jeroen van Onna - NOM

Zowel de leiding van M4Four als de NOM zijn volgens Van Onna op het verkeerde been gezet door het enthousiasme over wat het Kolhamster bedrijf op de markt brengt. Van Onna: 'Dat iedereen laaiend enthousiast is over het product, wil nog niet zeggen dat de verkoop ook gelijk op gang komt.'

Dure vergissing

Het opzetten van de marketing en de distributie- en verkoopkanalen bleek 'a hell of a job', aldus Van Onna. 'Daar hebben we ons in vergist. Een dure vergissing, ja.'

Concentreren

'Het is leergeld geweest. We weten nu op welke markten we ons moeten concentreren.' Vooral in de winkelinrichting, voor op beurzen en voor gebruik in bijvoorbeeld ziekenhuizen en kinderdagverblijven zijn de bedrukte vinylvloeren volgens Van Onna zeer geschikt.

