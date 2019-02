Vandaag duidelijkheid: wat blijft er over van Refaja?

Het Refaja in Stadskanaal (Foto: Martijn Folkers/RTV Noord)

Een team van ziekenhuizen, huisartsen en zorgverzekeraars presenteert deze maandag de plannen voor het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal. Dan moet duidelijk worden of het ziekenhuis blijft bestaan en in welke vorm.

Het kernteam heeft samen met adviesbureau Gupta gewerkt aan een plan voor de zorg in de regio Drenthe en Zuidoost-Groningen. Daarin is ook de toekomst van het Refaja meegenomen.

Het kernteam bestaat uit zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Menzis, Huisartsenzorg Drenthe, Ommelander Ziekenhuis Groningen, de Treant Zorggroep en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Hun uitkomsten presenteren ze maandagmiddag in Assen.

Inhoud nog onduidelijk

Wat er in het rapport staat is nog onduidelijk, maar het moet in elk geval antwoorden geven op vraagstukken als personeelskrapte, toenemende zorgvraag en steeds strengere eisen rond kwaliteit van zorg.

Stadskanaal in spanning

In Stadskanaal wordt met spanning uitgekeken naar het rapport. Het Refaja ziekenhuis maakt samen met Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen en het Scheper Ziekenhuis in Emmen deel uit van de Treant Zorggroep. Treant lijdt al jaren verlies op de ziekenhuiszorg.

Stadskanaal en later ook Hoogeveen raakten al de afdelingen Kindergeneeskunde en Verloskunde kwijt; die zorg is in Emmen geconcentreerd.

OR-voorzitter Geert Oosting zegt het plan nog niet te kennen. 'Maar je kunt je voorstellen dat wij er ook met grote belangstelling naar uitkijken.'

