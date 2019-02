Deel dit artikel:













Vrouw gewond na botsing tussen motor en auto (Foto: 112 Groningen)

Op de Kastanjelaan in de Stad is een motor tegen een auto gebotst. Op de motor zaten een man en een vrouw. De vrouw die achterop zat, is gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is onduidelijk. De motor raakte zwaar beschadigd. De weg was lange tijd geblokkeerd vanwege onderzoek en bergingswerkzaamheden.