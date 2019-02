Flitspalen Emmaviaduct flitsten het allervaakst: 37.000 keer

De flitspalen op het Emmaviaduct in de stad Groningen tussen het Julianaplein en de binnenstad flitsten vorig jaar het meeste aantal automobilisten van de hele provincie.

In totaal reden vorig jaar 37.100 automobilisten op het Emmaviaduct te hard. Omgerekend zijn dat zo'n vier bestuurders per uur. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

In totaal werd er in Stad en Ommeland vorig jaar 94.815 keer geflitst, dat is zo'n 20.000 keer minder dan in 2017.

Vier per uur

Bij de flitspaal vlakbij het Julianaplein in de Stad werden 22.400 automobilisten geflitst. In Groningen-Noord, in de richting van de binnenstad waren dat er 14.800.

N33

Op de tweede en derde plaats staan de twee digitale flitspalen, die eind 2015 zijn geplaatst langs de rijksweg N33 bij Siddeburen. Die waren het afgelopen jaar goed voor zo'n 21.800 boetes.

Verkeerslichten

Ook het aantal automobilisten dat vorig jaar door rood reed, is door het CJIB in kaart gebracht. Dit bleek het vaakst te gebeuren bij de verkeerslichten aan de Europaweg en het Damsterdiep in Stad. In totaal bijna tweeduizend keer.

