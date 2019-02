Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Ik ben de enige ter wereld die woont, werkt en leeft in De Toekomst!' Gerrit Blaauw met een kameraad in zijn kantoor van de Toekomst (Foto: Marco Grimmon RTV Noord) De Toekomst is klaar voor Grasnapolsky (Foto: Marco Grimmon RTV Noord)

Gerrit Blaauw raakt niet uitgepraat over zijn onderkomen. Blaauw woont als toezichthouder in de voormalige strokartonfabriek De Toekomst in Scheemda. Normaal gesproken zit hij er voornamelijk in zijn eentje, maar dit weekend krijgt hij 1500 mensen over de vloer.

Het Grasnapolsky festival komt namelijk naar De Toekomst. Blaauw kijkt vol enthousiasme uit naar al die mensen rondom zijn woning: 'Ik vind het heerlijk, al die paradijsvogels.' De Toekomst Er is jaren niks gebeurd in De Toekomst. Meerdere ondernemers hebben een poging gedaan om leven in het gebouw te blazen, maar geen van hen is dat gelukt. De Veendammer ondernemer Koen Meijer kocht het gebouw in december 2016. Hij krijgt het nu wel voor elkaar om evenementen op poten te zetten. Daarvoor moesten wel wat tegenslagen overwonnen worden. Al vrij snel na de aankoop kreeg hij te maken met vernielingen. Meijer moest alleen voor het vervangen van de ingegooide ramen al vijftienduizend euro neerleggen. Blaauw: 'Langzamerhand werd wel duidelijk dat hier toezicht moet zijn. Toen dacht ik hé, dat is wel iets voor mij.' Enige ter wereld Met de komst van Blaauw in De Toekomst waren de vernielingen verleden tijd. Er is een leefruimte voor hem gecreëerd. Sinds augustus 2017 woont hij daadwerkelijk in de voormalige fabriek. 'Ik ben de enige ter wereld die woont, werkt en leeft in De Toekomst', zegt hij trots. 'Als je alleen al naar buiten kijkt. De sfeer, de ruimte. Dat ik hier mag wonen. Dat is toch geweldig!' Grasnapolsky Maar Blaauw moet zijn onderkomen de komende dagen delen met dik duizend festivalgangers. Blaauw: 'Dat ik vind ik heerlijk. Al die paradijsvogels die langs je huis lopen. Allemaal met andere achtergronden. Echt, ik vind het heerlijk om al die mensen rond mijn huis te hebben!' Nog jaren wonen Blaauw hoopt dat hij nog jaren in De Toekomst mag wonen. En mocht het uiteindelijk zijn dat de evenementen zo groot worden dat Blaauw zijn woning toch moet verlaten, dan vind hij dat helemaal niet vervelend. 'Ik leef in het moment. Ik vind het geweldig. En mocht het zo zijn dat ik weg moet, dan zeg ik maar zo: aan elk einde zit een nieuw begin. En dat is de toekomst.'