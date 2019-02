Aantal abortussen stijgt in Stad en Ommeland

het aantal abortussen dat gepleegd wordt in onze provincie stijgt. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over het jaar 2017.

In dat jaar ging het om 1301 gevallen. Dat is een stijging van 5 procent vergeleken met 2016. Toen was dat aantal 1.236.

Per 1000 vrouwen

Het aantal abortussen omgerekend naar het aantal vrouwen tussen de vijftien en 44 jaar was in onze provincie sinds 2013 het hoogst. In 2017 vonden er per duizend vrouwen 8,1 abortussen plaats.

Daarmee bestrijkt Groningen, net als eerdere jaren, de vierde plaats na Flevoland (12,8), Noord-Holland (12,1) en Zuid-Holland (10,3).

Landelijk

In Nederland als geheel werden in 2017 30.523 zwangerschapsonderbrekingen uitgevoerd. Dat is een lichte stijging van ruim één procent. Ruim de helft hiervan vonden plaats in de eerste weken van de zwangerschap.

Het aantal zwangerschapsafbrekingen bij tieners daalde in 2017 ten opzichte van 2016 met 283, tot 2.941. Daarmee zet volgens de IGL de dalende trend van abortussen die sinds 2002 zichtbaar is bij tieners gestaag door.