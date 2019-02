Burgemeester Delfzijl hekelt kritiek van VVD: 'Alsof je tegen dove mensen spreekt'

'Ik zou er heel hard om lachen, als het niet zo ernstig zou zijn.' Burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl is diep teleurgesteld in onder meer VVD-Kamerlid Dilan Yesilgoz na het gasdebat van donderdagmiddag.

Yesilgoz vindt dat de burgemeester van Delfzijl de versterking 'enorm vertraagt', nu de gemeente wacht op garanties van de minister.

Zekerheid

Delfzijl wil zeker weten dat er voldoende mankracht en capaciteit is om de versterking de komende twee jaar uit te voeren. Het Rijk wil volgens Beukema nu alleen zekerheid geven over de capaciteit voor inspecties voor de eerste maanden. Volgende week vrijdag hoopt Delfzijl die toezegging te krijgen van minister Eric Wiebes (VVD).

De gemeente gaat haar inwoners niet eerder informeren, voor er duidelijkheid over is. Volgens Yesilgoz werkt dat onnodig vertragend: 'We kunnen nu aan de slag, maar dat gebeurt niet.'

Beukema: 'Loppersum en Appingedam zitten net zo in de wedstrijd als Delfzijl. We geven hetzelfde signaal uit de regio. Ook bij het debat van vanmiddag verandert de opstelling van de minister en de Kamerleden niet. Het is alsof je tegen dove mensen spreekt.'

'Niet via media praten'

Ook minister Wiebes uitte kritiek op de Delfzijlster burgervader. De VVD-bewindsman is er niet van gecharmeerd dat Beukema naar de pers stapte om de problemen rond het versterkingsplan uit de doeken te doen.

Wiebes: 'Je kunt er alle gevoelens over hebben en dat is allemaal legitiem. Maar ik ben bereikbaar. En dat hoeft wat mij betreft niet via de media.'

Houdt een keer op

Volgens Beukema ziet de minister niet wat er fout gaat in het gebied: 'Als de minister telkens hetzelfde verhaal blijft houden, houdt het een keer op. We hebben de minister vaak gesproken en gebeld. Nu reageren we eens op een andere manier.'

Volgende week vrijdag wordt duidelijk of de minister instemt met de eisen van Delfzijl.

De vijf belangrijkste eisen van Delfzijl:

- De gemeente wil zeker weten dat er genoeg geld en mankracht is om alle risicovolle panden te inspecteren;

- Huizen die al zijn geïnspecteerd, moeten nu eindelijk hun beoordeling/het advies krijgen;

- De gemeente wil een gebiedsgerichte aanpak voor dorpen en straten;

- Experiment Krewerd moet doorgaan: niet constructeurs, maar architecten staan aan de basis om passende, veilige woningen te bouwen;

- De flats langs de Kustweg moeten geïnspecteerd worden en waar nodig versterkt.

