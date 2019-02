Deel dit artikel:













'Dit zijn stoelen voor de grote Groninger boerenkont' Marianne Ootjers wil ene Huizingamuseum (Foto: RTV Noord) Jacobus Abraham Huizinga, oprichter van de meubelfabriek (Foto: RTV Noord)

Er moet een Huizingamuseum in Groningen komen. Dat wil Marianne Ootjers, de samensteller van een expositie over meubels die rond 1900 in de Groningse meubelfabriek van de familie Huizinga werden gemaakt.

Momenteel is die tentoonstelling nog te zien in het Scheepvaartmuseum, maar een eigen museum zou het verhaal helemaal compleet maken, vindt Ootjers. 'Anders dreigt dit vergeten te raken. Er is namelijk geen familie- of bedrijfsarchief. Dat is allemaal weggegooid.'

Gronings verhaal Huizinga was volgens Ootjers destijds de grootste fabriek van heel Noord-Nederland, met meubels die je nu nog steeds in tal van huiskamers tegenkomt. 'Echt vakmanschap', vindt ze.

'De stoelen zijn op de Groninger bouw gemaakt, bijvoorbeeld voor de grote Groninger boerenkont. Het is ook de historie áchter de stoelen. Het heeft een honderd procent Gronings verhaal, maar ook buiten Groningen werden ze geleverd.'