Staatssecretaris herkent zich niet in noordelijke kritiek op Spoorplan

'Ik herken me er totaal niet in'. Dat zegt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) van Infrastructuur en Waterstaat over de kritiek van de noordelijke VNO-NCW-topman Ton Schroor op haar plannen voor het spoor.

Schroor noemde de nieuwe Spoorvisie 2040 van het kabinet 'ondoordacht.' Volgens hem worden Noord-Nederland en Noord-Duitsland volledig buitengesloten in de vernieuwingen van het spoor de komende jaren.

'Herken ik me helemaal niet in'

'Daar herken ik me helemaal niet in', aldus Van Veldhoven donderdagmiddag in een conferentie over de spoorverbinding Wunderline in de Harbourclub in Winschoten.

'Al kan ik me wel voorstellen dat het plaatje dat in de krant stond die indruk gaf. Natuurlijk moeten we in de verbinding tussen Amsterdam en Utrecht een andere verbetering realiseren dan tussen Utrecht en Groningen.'

Maar ook voor Groningen heeft het kabinet plannen, zegt Van Veldhoven. Volgens haar wordt er gewerkt aan het versnellen van de spoorverbinding op het huidige tracé tussen Groningen en de Randstad. 'Laten we samen kijken hoe we dat tweede kwartier reistijdwinst kunnen realiseren', oppert Van Veldhoven.

Bremen dichterbij

ProRail-topman Pier Eringa kan zich de kritiek van Schroor echter wel voorstellen. Hij deed grappend een duit in het zakje bij de Wunderline-conferentie. 'Wat ik wel dacht: is dat met de komst van de Wunderline Bremen straks dichterbij Groningen ligt dan Den Haag', zei Eringa met een knipoog.

'Dat lijkt natuurlijk wel een beetje zo als je dat kaartje in de krant zag. Ik heb ook gemerkt bij Groningse bestuurders dat er pittig op werd gereageerd. Denk ook wel dat Groninger bestuurders signalen afgeven naar Den Haag. Zo van:'

'Pas op zeg. Als het gaat om treininfrastructuur niet alleen richten op West-Nederland. Groningen is toch een van de grootste steden van Nederland.'

Afspraak

Van Veldhoven zegt in elk geval met Schroor en burgemeester Peter den Oudsten door te willen praten over de spoorplannen. 'Ik ga graag samen met de bestuurders in de regio een goed plan maken. Ik heb al een afspraak met Ton Schroor en Peter den Oudsten gemaakt, die afspraak wordt ingepland.'