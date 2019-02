Slagersoplichter moet een jaar de bak in

Een 52-jarige man die voor duizenden euro's bedrijven oplichtte in onder meer Musselkanaal, Aalden en Coevorden krijgt een jaar celstraf. Ook moet hij zo'n vijfduizend euro schade vergoeden.

Nooit betalen

De man troggelde bij meerdere slagers een grote hoeveelheid vleesproducten af die hij vervolgens nooit betaalde. Datzelfde deed hij bij tientallen fietsenzaken, waar hij elektrische fietsen huurde maar nooit terugbracht.

Ook bracht hij een paar nachten door in een hotel in Coevorden, zonder te betalen.

Oplichting als levenswijze

De rechtbank vond een onvoorwaardelijke celstraf op z'n plaats, gezien de hoeveelheid slachtoffers die de man heeft gemaakt. 'Hij heeft heel veel mensen opgelicht, op heel veel verschillende manieren. Hij heeft van oplichting een levenswijze gemaakt.'

De man was actief van oktober 2016 tot en met februari 2017. Op dit moment zit hij in de gevangenis in Duitsland, waar hij ook betrapt werd.