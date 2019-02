Stel zou meisje (15) eerst hebben gedrogeerd en daarna verkracht

Tegen een 36-jarige man en een vrouw van 26 uit Groningen die samen een 15-jarig meisje zouden hebben verkracht, is respectievelijk 3,5 en twee jaar gevangenisstraf geëist.

Voor beiden geldt dat daarvan een jaar voorwaardelijk is. De twee stonden ook terecht voor het bezit van een grote hoeveelheid hard- en softdrugs, pepperspray, een stroomstootwapen en kinderporno.

De man en de vrouw werden drie jaar geleden gearresteerd na een melding bij de politie dat in een bedrijfspand aan de Vechtstraat in de Stad een minderjarig meisje vast zou zitten, mogelijk in een SM-kelder. Ze zou bovendien onder invloed zijn van drugs.

Niet bij bewustzijn

Ter plekke deed een vrouw in badjas open. Aanvankelijk wilde ze de agenten niet binnenlaten, maar uiteindelijk deed ze dit toch. Binnen trof de politie een naakte man en een naakt meisje aan op de bank.

Het meisje was buiten bewustzijn en werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

In de kamer lagen seksspeeltjes, allerlei soorten hard- en softdrugs en spullen om drugs mee te gebruiken. Bij nader onderzoek werden ook wapens gevonden, en een Macbook waar kinderporno op stond.

Het slachtoffer verklaarde later door de man te zijn uitgenodigd. Ze vertelde dat ze drugs (onder andere GHB, speed en coke) van hem moesten nemen.

Ontkennen alle betrokkenheid

Op zitting zeiden de man en de vrouw dat ze niks met de zaak te maken hadden: ze hadden het meisje nooit tegen haar zin drugs toegediend en zouden noch met haar, noch met elkaar seks hebben gehad.

Zwakbegaafd en kwetsbaar

Volgens de officier heeft het duo misbruik gemaakt van een zwakbegaafd en kwetsbaar meisje dat in een jeugdinrichting verbleef. Uit bloedonderzoek blijkt volgens haar dat het meisje diverse soorten drugs had gebruikt.

Ook zijn van zowel haar als van de man dna-sporen op de buitenkant van een condoom gevonden.



Ze wijst bovendien op het dertien pagina's tellende strafblad van de man, die al eens eerder werd veroordeeld voor ontucht. De man wil zich niet laten behandelen. De kans op herhaling is daarom groot.

De vrouw kwam ook eerder met politie en justitie in aanraking voor verboden wapenbezit.

'Ondermaats politieonderzoek'

De advocaten vonden dat er te weinig bewijs was om beide verdachten te veroordelen. De vrouw zou hooguit voor het stroomstootwapen kunnen worden veroordeeld. Voor de rest was er volgens hen te weinig bewijs.

De verklaringen van beide meisjes zijn volgens de raadsmannen onvoldoende betrouwbaar. Ze spraken van een ondermaats politieonderzoek.

De officier vindt dat het slachtoffer een schadevergoeding moet worden betaald van tienduizend euro. De uitspraak volgt over twee weken.