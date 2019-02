Springt de Valentijnsvonk over op grote hoogte?

De liefde van je leven vinden op Valentijnsdag en dan ook nog op grote hoogte. Het kan volgens Groningen Airport Eelde.

Onder het motto 'Love is in the air' nodigt de luchthaven single mannen en vrouwen uit zich voor maandag te melden voor een date in een vliegend vliegtuig op Valentijnsdag.

20 minuten

Binnen twintig minuten tijd moet je er in de lucht achter zien te komen komen of hij of zij de ware is want daarna wordt de landing weer ingezet.