Stationslaper van Sappemeer Oost hoeft boete niet te betalen (update)

De boete van de 'stationslaper' van Sappemeer is kwijtgescholden. Een man van buitenlandse afkomst kreeg afgelopen dinsdag een boete omdat hij al weken op een bankje op treinstation Sappemeer Oost sliep.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen geeft aan dat de boete dinsdag is gegeven om hem richting hulpverlening te dwingen.

Hulp

Die hulp weigerde de man namelijk. 'De beste man staat helemaal niet open voor hulpverlening', zegt Hoogendoorn. 'Er is al langere tijd contact met hem, ook vanuit de geestelijke gezondheidszorg, het sociaal team en de politie.'

'Wij dachten: 'als we hem nou een boete geven, en hij ziet geen mogelijkheid die te betalen, misschien is hij dan wel bereid de hulp te aanvaarden'. De achterliggende gedachte was om hem een beetje naar hulp te dwingen, maar dat werkt gewoon niet bij deze man. Dan schiet het zijn doel voorbij, en dus is de bekeuring ingetrokken.'

Reizigers

De gemeente achtte de keuze van de man om in vrieskou buiten te slapen 'niet verstandig en niet gezond', zegt de burgemeester. 'Maar ook voor de treinreizigers die er langskomen is het niet prettig om er telkens langs te lopen, daar voelen mensen zich misschien toch wat ongemakkelijk bij.'

Hotel

Inmiddels is de 'stationslaper' met hulp van de stichting Straatwijs verhuisd naar een hotel, wat hij volgens Hoogendoorn prima vindt. 'Maar in een zorginstelling opgenomen worden, daar staat hij niet voor open.'



'Boete te snel toegepast'

'Iedere situatie is een situatie op zichzelf, maar misschien is het geven van een boete iets te snel toegepast in deze situatie', zegt Hoogendoorn achteraf. 'Maar soms zit je met je handen in je haar. Dan zit je met de vraag: 'en wat nu?'.

Uitchecken

Volgens Straatwijs kan de man tot zaterdagochtend 9.30 uur in het hotel verblijven.

'Waar we hem morgen moeten afzetten is nog onbekend, niet te ver van de stad, maar ook niet in de stad, maar wel buiten. Van diverse instanties en zorginstellingen hebben we vernomen dat ze hem "in het vizier" houden.'

Update: aan het bericht is toegevoegd dat de man zaterdagochtend het hotel verlaat

