Burgemeester: 'Nieuw gemeentehuis niet duurder dan 28 miljoen'

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Midden-Groningen in Hoogezand wordt niet duurder dan 28 miljoen. Volgens burgemeester Hoogendoorn blijkt dat uit verschillende inschrijvingen op de aanbesteding.

Hoogendoorn (ChristenUnie) noemde het begin januari nog 'spannend' of het geraamde bedrag van 28 miljoen niet zou worden overschreden. 'Dit is dus goed nieuws', vindt hij.

Kostenbesparingen

Of het nieuwe gemeentehuis zelfs goedkoper kan worden dan 28 miljoen wil Hoogendoorn niet zeggen. 'Het is te vroeg om daar uitspraken over te doen, omdat er meerdere inschrijvingen zijn. Als ik er uitspraken over zou doen, zou daar wat uit afgeleid kunnen worden. En dat ga ik even niet doen.'

'Oude gemeentehuizen blijven gebruiken'

Oppositiepartij Gemeentebelangen ziet nog wel wat besparingsmogelijkheden: die partij vindt ook 28 miljoen erg veel geld in een tijd dat de gemeente moet bezuinigen. Fractievoorzitter Hans Haze wil de gemeentehuizen van de voormalige gemeenten Slochteren en Menterwolde blijven gebruiken voor de huisvesting van ambtenaren.

'In het gemeentehuis van Slochteren is de afdeling financiën bijvoorbeeld gevestigd. Dat is een prachtig gebouw, waarom zouden die mensen daar niet kunnen blijven?'

22 miljoen

Met onder andere die maatregel zouden de kosten van de nieuwbouw van het gemeentehuis teruggebracht kunnen worden naar zo'n 22 miljoen euro. Omdat Haze ervan uitgaat dat de geraamde kosten van 28 miljoen alsnog zullen oplopen, denkt hij hiermee zo'n tien miljoen te kunnen besparen.

Burgemeester Hoogendoorn ziet dat echter niet zitten. 'Ik wil afstand nemen van de veronderstelling dat het allemaal goedkoper zou zijn. Als je de bestaande gebouwen in gebruik blijft houden, moet je ze verduurzamen. Doe je dat niet, dan schiet de elektriciteitsrekening omhoog. Bovendien scheelt het nogal wat heen en weer reizen van ambtenaren. Dus dat het goedkoper zou zijn, is niet het geval.'

Stemming

De gemeenteraad van Midden-Groningen stemt over enkele weken over de plannen voor het gemeentehuis. Omdat zeven van de negen partijen het met de plannen eens lijken te zijn, is de verwachting dat de nieuwbouw gewoon doorgaat.

