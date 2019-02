Lopend Vuur: Mensen voelen zich tegenwoordig te snel gekwetst

Zomaar een berichtje deze week: de Bond tegen vloeken heeft een open brief gestuurd naar AVROTROS vanwege 'grof taalgebruik' in De Luizenmoeder. Vooral het gebruik van de naam Jezus wordt als onnodig kwetsend ervaren.

Een ander bericht dan: supermarktketen Lidl verwijderde afgelopen week een advertentie over donuts en bagels. Over de begeleidende slogan kwamen via sociale media klachten binnen. De tekst 'Een gat is een gat' bij een afbeelding van donuts werd als seksistisch gezien.

Door het stof

en daar bleef het niet bij. Want het Italiaanse modemerk Gucci ging door het stof voor een ontwerp van een damestrui, die te veel zou lijken op de racistische blackface-karikatuur. Ook daar kwamen klachten over binnen.

Een verkeerde grap van een televisiepresentator, een reclamecampagne, een opmerking van een politicus. Bijna dagelijks lijken mensen wel ergens boos over te zijn. Is dat iets van deze tijd of is dat altijd al zo geweest? En moeten we niet wat vaker onze schouders over zaken ophalen?

Ons Lopend Vuur:

Ongelukken filmen

Het filmen van ongelukken moet je keihard aanpakken, luidde het Lopend Vuur van gisteren. Van de 5010 stemmers was liefst 96,99 procent het ermee eens dat het filmen van ongelukken moet worden bestraft.