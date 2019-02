Garnalenvissers willen zeefnetten aan wal laten, maar krijgen nul op rekest

Omdat de bodem van de Noordzee bezaaid ligt met spullen uit containers van de MSC Zoe, willen garnalenvissers graag tijdelijk vissen zonder de verplichte zeefnetten.

Dit soort fijnmazige netten lopen schade op door opgeviste rommel. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de vissers desondanks geen ontheffing verlenen.

'Moeilijke afweging'

Barbara Holierhoek, voorzitter van vissersvereniging Hulp in Nood, snapt het standpunt van het ministerie.

'Want het is niet ecologisch verantwoord om de zeeflap uit het zeefnet te halen. Maar het is óók niet ecologisch verantwoord om al die rotzooi op de zeebodem te laten liggen. Dus het is een moeilijke afweging', nuanceert ze.

Als je zonder zeefnet vist, heb je een soort win-winsituatie Barbara Holierhoek - Voorzitter Hulp in Nood

Dubbel zoveel schade

Holierhoek vindt het daarom teleurstellend dat het ministerie de garnalenvissers niet tegemoet wil komen.

'Je vist met dubbele netten, dus je hebt nu dubbel zoveel schade. Als je zonder zeefnet vist, heb je een soort win-winsituatie: je hebt minder schade aan de netten, maar haalt ook troep naar boven. Daarmee ruim je de zeebodem op.'

Schade herstellen

Aan de wal blijven behoort voor de vissers ook tot de mogelijkheden. 'Maar dat betekent ook dat ze geen omzet draaien en hun gezin dus niet kunnen onderhouden', legt Holierhoek uit.

De gebieden waarin de opengebarsten containers op de zeebodem liggen, zijn exact dezelfde plekken als waar de garnalenvissers in de winter vissen. 'Ergens anders vissen is dus ook geen optie. Bovendien zijn vissers veel tijd kwijt aan het herstellen van de opgelopen schade. Al met al een vervelende situatie', vat Holierhoek samen.

Direct nadat die ontheffing werd afgewezen, besloot de voedsel- en warenautoriteit te controleren of de vissers zich wel zouden houden aan de regels. 'Dat is wel een beetje zuur natuurlijk', merkt ze op.

Reactie ministerie

Een woordvoerder van het ministerie van LNV laat weten dat er zeker oog is voor de benarde situatie waarin de garnalenvissers verkeren.

'Maar op basis van de visserijregelgeving is het niet mogelijk een ontheffing te verlenen of een uitzondering te maken. Wel kijken we naar de mogelijkheden om de rommel op de zeebodem versneld op te ruimen.'

Nieuwe poging

De vissersvereniging beraadt zich nu op de kortste procedure om toch nog een ontheffing aan te vragen voor vissen met zeefnetten.

Holierhoek: 'Wij vinden dat de vissers zich vooral nuttig moeten maken, door al het afval van de zeebodem af te halen. En dat moet zonder zeefnetten kunnen.'

