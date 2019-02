Deel dit artikel:













Kliko gaat door onbekende oorzaak in vlammen op Een kliko in Wagenborgen ging in vlammen op. (Foto: Mark Heikens)

Aan de Familie Bronsweg in Wagenborgen is vrijdagochtend een grijze container in vlammen opgegaan. De kliko stond klaar om vrijdagochtend te worden leeggehaald door de vuilnisophaaldienst.

Nadat er melding van de brand was gedaan, kwam de brandweer snel ter plaatse. De brandweerlieden hadden de boel snel onder controle en wisten te voorkomen dat een hoogwerker, die naast de kliko stond geparkeerd, ook door het vuur gegrepen werd. Hoe de brand is ontstaan, is onbekend.