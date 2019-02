Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Rondje Groningen: De ringweg is voor 'cars en trucks only' (Foto: 112Groningen.nl)

Over de ringweg van Stad lopen of fietsen? Dag mag dus niet en met een speciaal bord weet nu iedereen dat. En ben je het weer al zat? Wij hebben een ultieme tuintip voor een zomers gevoel. Dat en meer in Rondje Groningen.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken. 1) Zeg het maar Wie weet waarom deze raven dit trucje doen? 2) Dat mag dus niet Vanaf het Suikerterrein loopt of fiets er wel eens iemand de Ringweg op om een stukje af te snijden. Nu is er dit bord geplaatst en is extra duidelijk: dat mag dus niet. En speciaal voor de internationale studenten wordt er Engels geschreven.

3) Het is koers..... De training wordt er wel een stuk dynamischer van als je het onderdeel 'ontwijken' meeneemt. 4) Amazing Wat voor Groningers heel normaal is (fietsen neerzetten op plekken waar het niet mag), is voor buitenlanders nog steeds 'amazing'. 5) Warmpjes Ben jij al zat van de regen en kou? Je kunt even op vakantie, maar sommige Groningers zorgen zelf voor een zomerse sfeer. 6) Draaideuren Wie kijkt er nog op van een draaideur? 7) Het begint erop te lijken Nu nog een Grote Markt, Martinitoren, wat eierballen, onbeperkte openingstijden voor kroegen, een Peerd van Ome Loeks etc. etc. etc. Rondje Groningen is er elke werkdag. Check ook ons archief!