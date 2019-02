Deel dit artikel:













Dit weekend in Groningen: een winterfestival en Chinees nieuwjaar Een voorbeeld van een drakendans (Foto: ANP Photo)

Brrr, het is nog steeds niet heel warm in Groningen. Toch wordt er een festival gehouden en is er ook nog een boel meer te doen. We zetten een paar tips voor je op een rij.

25 jaar Kardinge Sportcentrum Kardinge in de stad opent zaterdag haar deuren voor het publiek. Het bestaat 25 jaar en daarom is er een open dag met veel verschillende, sportieve en minder sportieve activiteiten.

Verzamelen maar in Stadskanaal In zaal De Eendracht in Stadskanaal wordt zaterdag de 'grootste verzamelbeurs van Oost-Groningen' georganiseerd. Of het nu om postzegels, boeken, ansichtkaarten, munten of poststukken gaat: er is wel een verzamelaar of semi-handelaar met een standje. Entree is één euro en de beurs begint om 09:30 uur. Winterfestival Bij de Toekomst in Scheemda wordt voor het eerst Grasnapolsky gehouden: een winterfestival met opkomende artiesten en gevestigde namen. Zoals ze zelf zeggen: 'van het ruigere werk tot kleine liedjes en dansen op elektronica''. Er zijn dag- en weekendtickets te halen.

Chinees nieuwjaar Zondag kun je het Chinees nieuwjaar vieren bij Wushu Vereniging BAO Trieu Blijd in Groningen. Er wordt een drakendans en een leeuwendans opgevoerd en er zijn ook demonstraties van vechtsporten. Tussen 14:00 en 16:00 uur ben je welkom aan de Spicastraat 198 in Stad.

