'Gudde was een mannetje met een eigen wil'

'Wij zijn trots op het feit dat een oud-lid als Wouter Gudde bezig is aan zo'n mooie carriere.' Dat laat het bestuur van tweede divisionist Excelsior Maassluis weten in een reactie na de aanstelling van Gudde als algemeen directeur van FC Groningen.

'Hij is bij Excelsior Maassluis actief geweest als jeugdspeler, eerste elftal speler en jeugdtrainer. We hopen dat hij in zijn functie bij FC Groningen net zo goed zal doen als bij Excelsior Rotterdam.'

Bal in de tuin?

Dick van der Kooij is als oud-gediende nog altijd betrokken bij de club uit Maassluis. En de familie Gudde kent hij ook van haver tot gort. 'Het waren mijn buren. Mijn zoon ging heel veel om met de jochies van Gudde. Ze voetbalden altijd op het pleintje. Het was altijd voetbal en zeker bij de familie Gudde.' vertelt Van der Kooij.

Met een lach antwoordt hij op de vraag of er wel eens een bal bij hem in de tuin belandde. 'Nee hoor, ze hadden de bal altijd goed onder controle.'

Bloedhekel aan verliezen

Van der Kooij maakte de nieuwe directeur van FC Groningen ook mee als jeugdspeler van Excelsior Maassluis. 'Het is altijd een mannetje geweest. Een doorzetter en een eigen willetje. In het veld was hij een goede verdediger.'

'Niet dat hij heel erg opviel, maar hij stond er wel altijd. En hij had een bloedhekel aan verliezen. Dat gaan jullie in Groningen ook wel merken.'

Potverdorie!

Van der Kooij is niet bang dat Wouter Gudde mislukt bij FC Groningen. Vooral zijn vader Eric speelt daar volgens Van der Kooij een belangrijke rol in. 'FC Groningen is natuurlijk niet zo'n gemakkelijke vereniging. Potverdorie, als het daar tegen zit, heb je ook alles tegen. Die berichten sijpelen hier ook wel door in Zuid-Holland.'

'Maar hij komt uit een nest van winnaars. Hij geeft nooit op. Zijn vader heeft bij Feyenoord alle bagger over zich heen gehad, maar hij heeft de club wel met een behoorlijk gevulde portemonnee achtergelaten. Ze lopen niet weg als het moeilijk wordt. Er zit een goeie kop op.' stelt Van der Kooij.

