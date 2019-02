Nedmag vervangt afvalwaterleiding vanwege mogelijke zwakke plekken

De afvalwaterleiding van Nedmag heeft mogelijk meer zwakke plekken. Daarom worden delen van de leiding volgende maand preventief vervangen.

In november vorig jaar lekten miljoenen liters pekelwater uit de transportleiding bij Veendam in het kanaal langs de Noorderweg. De kapotte leiding van ongeveer tien meter is toen vervangen. Het kanaal moest worden ingedamd en leeggepompt.

Tweede lek

Een maand later was er enkele honderden meters verderop opnieuw een lek, dat vroegtijdig werd opgemerkt. Ook toen moest er een sloot leeggepompt worden.

Vervanging in maart

'We hebben gekeken waar de druk op de leiding het hoogst is', legt directeur Bert Jan Bruning uit. 'We hebben besloten om volgende maand bepaalde delen van de leiding te vervangen. De nieuwe leiding kan meer druk aan.'

'We hebben gezien dat omstandigheden kunnen veranderen door bijvoorbeeld de droogte. Toen de leiding twintig jaar geleden is aangelegd, hadden we daar geen rekening mee gehouden. De situatie was toen anders', vertelt Bruning.

Vervanging 2020

Op termijn moet volgens Bruning de hele afvoerleiding vervangen worden. De leiding is eigendom van Nedmag en chemisch bedrijf Kisuma. Het gaat om een stuk leiding van zo'n vier kilometer, tussen Veendam en Meeden.

