De 'flitsaanhanger' staat langs de ring, maar snelheidsduivels gaan vrijuit

Sinds vrijdagochtend staat hij er: de mobiele flitsaanhanger langs de zuidelijke ringweg in Groningen. Maar wie er te hard langsrijdt, hoeft geen boete te vrezen.

Het spaceshuttlevormige apparaat heeft namelijk puur een afschrikwekkende werking, vertelt verkeersofficier van justitie Achilles Damen.

Veiligheid voorop

'Het gaat om de veiligheid van mensen die aan de weg werken, en die van weggebruikers. Wie hier te hard rijdt, brengt mensen in de problemen. Omzet is dus bijzaak.'

Het Openbaar Ministerie laat weten dat het om een proefmodel gaat om te bepalen of kentekens goed in beeld worden gebracht.

Eind februari volgt wel een extra mobiele flitspaal waarmee hardrijders wél op de bon geslingerd worden.

De andere flitspalen zijn al een tijdje buiten werking, dus dit apparaat is wel belangrijk Bert Kramer - aannemerscombinatie Herepoort

'Belangrijk voor werknemers'

Bert Kramer van aannemerscombinatie Herepoort is blij dat de 'unieke' flitsaanhanger voortaan een oogje in het zeil houdt. Doordat hij op verschillende plekken kan opduiken, kunnen zijn werknemers met een gerust hart aan het werk.

'Voor ons is het belangrijk dat werknemers veilig kunnen werken. Dat kan niet met langsrazende auto's. De andere flitspalen zijn al een tijdje buiten werking, dus dit apparaat is wel belangrijk.'

Hufterproof

Opvallend detail: de aanhanger is hufterproof. Zo beschikt hij over kogelvrij glas en een bewakingscamera. Dat moet voorkomen dat vandalen het apparaat onder handen nemen, zoals bij een eerdere test in Limburg gebeurde.

'We zetten hem onbemand in, maar willen natuurlijk wel dat hij heel blijft', legt Damen uit.

