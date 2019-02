Veertien partijen strijden om de zetels in Provinciale Staten

Aan de verkiezingen voor Provinciale Staten op 20 maart doen veertien partijen mee. Onder hen drie partijen die nu nog niet in Provinciale Staten zetten: Forum voor Democratie, 50PLUS en DENK.

Dit zijn alle partijen waaruit gekozen kan worden en hun lijsttrekkers:

Lijst 1: SP

De SP was in 2015 met acht zetels de winnaar van de Statenverkiezingen. De partij mocht voor het eerst in haar bestaan een nieuw college formeren in Groningen. De lijst van de SP wordt aangevoerd door hun huidige gedeputeerde: Eelco Eikenaar.

Lijst 2: Partij van de Arbeid

De PvdA is jarenlang aan de macht geweest in het Groninger provinciehuis, maar aan die periode kwam vier jaar geleden een einde. De PvdA was weliswaar de op een na grootste partij, maar viel toch buiten de boot bij de formatie. De partij gaat voor revanche onder aanvoering van oud-Kamerlid Tjeerd van Dekken.

Lijst 3: CDA

Het CDA is met vijf zetels vertegenwoordigd in Provinciale Staten en onderdeel van het huidige college van Gedeputeerde Staten. De huidige gedeputeerde van het CDA - Patrick Brouns - voert hun lijst aan, net als bij vorige verkiezingen.

Lijst 4: D66

D66 is ook onderdeel van het huidige college van Gedeputeerde Staten. De partij wordt deze verkiezingen aangevoerd door Fleur Gräper. Zij is momenteel gedeputeerde voor onder meer mobiliteit en erfgoed.

Lijst 5: VVD

De VVD verloor bij de vorige provinciale verkiezingen twee zetels en de plek in het college. Onder aanvoering van lijsttrekker en Statenlid Mirjam Wulfse wil de VVD dit jaar weer zetels winnen.

Lijst 6: ChristenUnie

De ChristenUnie zit met vier zetels in de coalitie van het huidige provinciebestuur. De lijsttrekker van de partij, Henk Staghouwer, zit momenteel in het college van Gedeputeerde Staten.

Lijst 7: PVV

De PVV behaalde voer jaar geleden drie zetels in Provinciale Staten, maar eindigt de periode met twee zetels. Een van haar leden scheidde zich af van de fractie en ging zelfstandig verder. De lijsttrekker van de PVV is geen onbekende: Ton van Kesteren. Hij is naast Statenlid ook lid van de Eerste Kamer en de gemeenteraad in Groningen.

Lijst 8: Groninger Belang

Groninger Belang is een samenwerkingsverband van lokale partijen uit de provincie. Vier jaar geleden meldde de partij zich aan het front en behaalde uit het niet drie zetels. Groninger Belang mikt onder leiding van lijsttrekker Bram Schmaal nu op een nog hogere score.

Lijst 9: GroenLinks

De fractie van GroenLinks zal met genoegen naar de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen hebben gekeken; daarbij werd GroenLinks de grote winnaar. In het provinciale parlement heeft de partij nu drie zetels die naar meer smaken. GroenLinks zit ook in het college van GS, gedeputeerde Nienke Homan voert de lijst aan.

Lijst 10: Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren gaat de strijd dit jaar aan met een andere lijsttrekker. Kirsten de Wrede vertrekt naar de gemeenteraad in de stad en dus voert Ankie Voerman de lijst van de PvdD aan voor de Statenverkiezingen.

Lijst 11: Partij voor het Noorden

De Partij voor het Noorden behaalde vier jaar geleden ternauwernood een zetel. Een zetel die de partij eindelijk weer terug kreeg, nadat een Statenperiode eerder hun Statenlid voor zichzelf verder ging. Dit jaar gaat de Partij voor het Noorden voor zetels onder aanvoering van Dries Zwart.

Lijst 12: Forum voor Democratie

Forum voor Democratie is een nieuwkomer in Groningen. De partij die is opgericht door Thierry Baudet timmert landelijk flink aan de weg, zo blijkt uit de peilingen. In Groningen moet lijsttrekker Bart van der Werf voor de zetels gaan zorgen.

Lijst 13: 50PLUS

De ouderenpartij is in alle provincies vertegenwoordigd, behalve in Groningen. Twee keer eerder deed 50PLUS al een poging, maar zowel in 2011 als in 2015 lukte het de partij niet om een zetels te bemachtigen in Groningen. De lijst van 50PLUS wordt aangevoerd door Johan ten Hoove.

Lijst 14: DENK

DENK doet voor het eerst mee aan de verkiezingen in Groningen. Landelijk kreeg de partij aandacht omdat ze de gaswinning wilde verhogen. Of dat standpunt regionaal ook wordt gedeeld, moet nog blijken. Lijsttrekker van DENK wordt Glenda Magloire.

Afgehaakt

Van de negentien partijen die in 2015 meestreden om een zetel, haakten er in totaal acht af.

Het gaat om Seniorenpartij Groningen, Groningen Centraal!, Grunnegers veur Stad en Ommelaand, Verenigde Communistische Partij, Partij voor Mens en Spirit (MenS), Red het Noorden en Vrij Mandaat.

