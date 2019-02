Elf soorten vleermuizen waargenomen op Nienoord Leek

Alle elf vleermuissoorten die rondfladderen in de provincie Groningen zijn ook aangetroffen op Landgoed Nienoord. In 2011, voor de kap van de bomen langs de Nienoordsingel, waren dat er nog zeven.

Het landgoed schrijft de toename van het aantal soorten toe aan het eigen landschapsbeheer. Dit beheer en onderhoud bestond uit een variatie in beplanting, oude bomen en dode bomen, maar ook bebouwing die de vleermuizen als onderkomen kunnen gebruiken.

'Bat-detectors'

Om de vleermuizenpopulatie te onderzoeken had ecologisch adviesbureau Buro Bakker de voorbije twee jaar op meerdere plekken op het landgoed zogeheten 'bat-detectors' hangen. Dat is een apparaat dat het ultrageluid van vleermuizen kan registreren en omzetten in hoorbaar geluid.

Elf soorten

Voor wie het precies wil weten: de waargenomen vleermuissoorten op Nienoord zijn de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger, watervleermuis, baardvleermuis, grootoorvleermuis, meervleermuis, kleine dwergvleermuis, tweekleurige vleermuis en franjestaart. De laatste drie soorten zijn zeldzaam.