Noordmannen en de winter van 1979 live op radio én tv

De Noordmannen maken vandaag een speciale uitzending over de barre sneeuwwinter van 1979.

In 'Moarstee' in Stedum praten Erik Hulsegge en Wiebe Klijnstra met Groningers over hun belevenissen tijdens die extreme winter. Stedum zelf raakte, net als veel andere dorpen, ingesneeuwd. Het leger moest eraan te pas komen om de inwoners te ontzetten.

De uitzending is live te volgen via Radio Noord en Dag TV. Ook online besteden we veel aandacht aan de sneeuw van 1979, deze maand veertig jaar geleden. Natuurlijk is de uitzending van Noordmannen te volgen via de livestream. Maar er verschijnen ook heel veel verhalen, foto's en filmpjes van kijkers en luisteraars online.

