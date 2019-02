Schier in 2025: Windmolens en meer elektrische auto's

Schiermonnikoog heeft plannen om duurzamer te worden. Windmolens, zonnepanelen en meer elektrische auto's.

Het eiland is al autoluw, maar het college wil de uitstoot van uitlaatgassen nog verder verminderen. Er is daarom een convenant ondertekend met de rest van de Waddeneilanden met de titel: 'Emissievrij vervoer op de Waddeneilanden, uiterlijk in 2025'.

In dit document staan een aantal maatregelen en afspraken. Eén daarvan is: eilanders warm maken voor het elektrisch rijden. Daarvoor zijn er deze week elektrische auto's op het eiland geweest, waarin een proefrit kon worden gemaakt.

Auto's elektrisch

'We willen de mensen stimuleren, maar ook informeren. De supermarkteigenaar heeft al een elektrische auto. We willen graag dat meer bedrijven dit gaan doen', vertelt burgemeester Ineke van Gent.

Op Schiermonnikoog moeten dan laadpalen komen en bijvoorbeeld een aanpassing van het enige benzinestation op het eiland.

Windmolen op de veerdam

Ook wil Schiermonnikoog meer zelfvoorzienend worden. 'Dat doen we nu al met zonne-energie. Maar ook denken wij aan windmolens op het eiland. Misschien een aantal groten op de veerdam en een aantal kleine bij de boeren. Zoals je die ook al veel op het Groninger platteland ziet', vertelt Van Gent. Daarnaast zijn er ideeën om de energie op te kunnen slaan op het eiland.

Of de windmolens er daadwerkelijk komen is afwachten. 'De provincie Friesland vind het eigenlijk niet goed dat er windmolens op de eilanden komen. Maar soms moet je ook voor de troepen uitlopen en toch kijken wat de mogelijkheden zijn', stelt Van Gent.

Energieloket

Ook gaat de gemeente het energieloket weer optuigen. Hier kunnen eilanders, maar ook mensen die vakantiewoningen hebben, terecht met vragen die betrekking hebben op duurzaamheid.

'We willen echt een goed energieadvies kunnen geven. Bijvoorbeeld wat voor aanpassingen ze kunnen doen aan hun huis', zegt Van Gent. Ze merkt dat daar veel behoefte aan is. 'De vakantiehuizen kunnen wat meer verduurzamen op het eiland.'

Landbouw

Ook zijn er al boeren op het eiland bezig om de stikstofuitstoot op het eiland met 35 procent te verminderen door de veestapel te verkleinen. De gemeente wil ook nog meer met hen gaan samenwerken.

'Bijvoorbeeld het maaibeleid aanpassen en al het groenafval gaan composteren, zodat de boeren dat weer kunnen gebruiken', vertelt Van Gent.

